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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik” dedi.
Politika 18.10.2021, 19:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik” dedi.