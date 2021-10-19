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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, bu ziyaretlerin artacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, bu ziyaretlerin artacağını ifade etti.
Politika 19.10.2021, 18:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, bu ziyaretlerin artacağını ifade etti.