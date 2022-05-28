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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Sizlere Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Sizlere Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim" dedi.
Politika 28.05.2022, 14:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillerin ülkemiz arasındaki kardeşliği daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Sizlere Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim" dedi.