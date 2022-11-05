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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’ten ayrıldı
Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehirden ayrıldı.
Politika 05.11.2022, 21:50
Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehirden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı, toplu açılış, çeşitli program ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Gaziantep’ten ayrıldı. Otobüsle Gaziantep Havalimanı’na giden Erdoğan, uçakla kentten ayrıldı.