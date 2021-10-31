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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye küresel dalgalanmaları kendi vatandaşına en az düzeyde yansıtan ülkedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye küresel dalgalanmaları kendi vatandaşına en az düzeyde yansıtan ülkedir” dedi.
Politika 31.10.2021, 20:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye küresel dalgalanmaları kendi vatandaşına en az düzeyde yansıtan ülkedir” dedi.