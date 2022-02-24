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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, "Avrupa’nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 24.02.2022, 19:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.