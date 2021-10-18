Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa, Afrika’yı sömürge kıtası olarak kullandı. Yüz binlerce insan burada öldürüldü. Başta Cezayir olmak üzere, Ruanda olmak üzere bu insanlar öldürüldüklerinde kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, bu adil olmayan yapı zulmüne devam etmiştir” dedi.