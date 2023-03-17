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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Finlandiya’nın somut adımlar attığını gördük ve NATO’ya katılımının Mecliste onay sürecini başlatma kararı aldık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Finlandiya’nın somut adımlar attığını gördük ve NATO’ya katılımının Mecliste onay sürecini başlatma kararı aldık."

Politika 17.03.2023, 17:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Finlandiya’nın somut adımlar attığını gördük ve NATO’ya katılımının Mecliste onay sürecini başlatma kararı aldık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Finlandiya’nın somut adımlar attığını gördük ve NATO’ya katılımının Mecliste onay sürecini başlatma kararı aldık."

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