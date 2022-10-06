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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’nın NATO üyeliği sorusu hakkında, "Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti. Kendisine, Finlandiya ile ilişkilerimizin İsveç’e göre daha farklı olduğunu söyledim. Finlandiya, terörün kol gezdiği bir yer deği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’nın NATO üyeliği sorusu hakkında, "Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti. Kendisine, Finlandiya ile ilişkilerimizin İsveç’e göre daha farklı olduğunu söyledim. Finlandiya, terörün kol gezdiği bir yer değil ama İsveç öyle. Burada Finlandiya-İsveç noktasında NATO’nun karar vermesi gerek. NATO, bu kararı Finlandiya’nın lehine verirse biz de elimizden geleni yaparız" dedi.
Politika 06.10.2022, 22:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’nın NATO üyeliği sorusu hakkında, "Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti. Kendisine, Finlandiya ile ilişkilerimizin İsveç’e göre daha farklı olduğunu söyledim. Finlandiya, terörün kol gezdiği bir yer değil ama İsveç öyle. Burada Finlandiya-İsveç noktasında NATO’nun karar vermesi gerek. NATO, bu kararı Finlandiya’nın lehine verirse biz de elimizden geleni yaparız" dedi.