banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme başladı.

Politika 28.06.2022, 17:46
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme başladı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu