Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye’deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk’ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, “Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. Bu yapı ihanet çetesidir” dedi.