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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye’deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk’ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, “Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. Bu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye’deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk’ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, “Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. Bu yapı ihanet çetesidir” dedi.
Politika 17.01.2022, 20:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye’deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk’ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, “Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. Bu yapı ihanet çetesidir” dedi.