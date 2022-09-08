Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enerjide fiyatlar yükseliyor. Avrupa kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla da Batı ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki atılacak adımlarla bu badire atla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enerjide fiyatlar yükseliyor. Avrupa kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla da Batı ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki atılacak adımlarla bu badire atlatılır” dedi.