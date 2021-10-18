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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.

Politika 18.10.2021, 15:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.

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