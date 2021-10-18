Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.
Politika 18.10.2021, 15:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.