Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada açlık tehlikesinin önüne geçilmesine katkı sağlayacağız. Küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun çözümüne yardımcı oluyoruz. Gemilerin çıkışından intikaline kadar mutabakat tesis edildi. Denetim İstanbul’da kurulacak bir merkezde yapılacak" dedi.