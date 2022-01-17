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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır”
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.
Politika 17.01.2022, 19:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.