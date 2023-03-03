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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Depremler 11 ilimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden ve yaralanan her bir insanımızın acısı yüreklerimizdedir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Depremler 11 ilimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden ve yaralanan her bir insanımızın acısı yüreklerimizdedir”

Politika 03.03.2023, 14:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Depremler 11 ilimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden ve yaralanan her bir insanımızın acısı yüreklerimizdedir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Depremler 11 ilimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden ve yaralanan her bir insanımızın acısı yüreklerimizdedir”

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