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İbrahim Turgut: "Ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu Rizeli olarak sesimiz çıkar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Depremler 11 ilimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden ve yaralanan her bir insanımızın acısı yüreklerimizdedir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Depremler 11 ilimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden ve yaralanan her bir insanımızın acısı yüreklerimizdedir”
Politika 03.03.2023, 14:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Depremler 11 ilimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden ve yaralanan her bir insanımızın acısı yüreklerimizdedir”