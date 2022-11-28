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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen ilçelerimizdeki 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen ilçelerimizdeki 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir."
Politika 28.11.2022, 20:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen ilçelerimizdeki 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir."