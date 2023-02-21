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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı"

Politika 21.02.2023, 15:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı"

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