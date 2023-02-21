Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı"

- "Dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 gücündeki iki depreme biz de Kahramanmaraş’ta yakalandık"

- "Hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz"

- “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük”

- "Kalıcı konutlar için adımları atmaya başladık. 1 yıl bize müsaade edeceksiniz. 1 yılda bu konutları yetiştireceğiz, vatandaşlarımızı da yerleştireceğiz"

OSMANİYE (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye’deki AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.