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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı"
Politika 21.02.2023, 15:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı"
- "Dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 gücündeki iki depreme biz de Kahramanmaraş’ta yakalandık"
- "Hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz"
- “Osmaniye’de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük”
- "Kalıcı konutlar için adımları atmaya başladık. 1 yıl bize müsaade edeceksiniz. 1 yılda bu konutları yetiştireceğiz, vatandaşlarımızı da yerleştireceğiz"
OSMANİYE (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye’deki AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.