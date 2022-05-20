Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze temel atma töreninde yaptığı konuşmada “İstanbul’un Belediye Başkanlığı’nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın. Ülkenin darda kalmışına el atın” dedi.