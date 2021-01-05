Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek.

Sürpriz ziyaretin bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek. Toplantının öğleden sonra gerçeklemesi bekleniyor. Ziyaretin nedeni ve içeriğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.