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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edeceği öğrenildi.
Politika 05.01.2021, 15:15 05.01.2021, 16:30
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek.
Sürpriz ziyaretin bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek. Toplantının öğleden sonra gerçeklemesi bekleniyor. Ziyaretin nedeni ve içeriğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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