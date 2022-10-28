Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhuriyetimiz, maalesef bu bir asırlık geçmişinin önemli bir kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç mi hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var."