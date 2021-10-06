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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco’yu kabul etti.

Politika 06.10.2021, 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco’yu kabul etti.

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