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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’yi kabul etti.
Politika 22.12.2021, 17:29 22.12.2021, 17:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’yi kabul etti.