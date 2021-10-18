Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola’ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola’ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir" dedi.
Politika 18.10.2021, 14:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola’ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir" dedi.