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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii’nde kıldı. Cami çıkışı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Politika 22.10.2021, 14:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii’nde kıldı. Cami çıkışı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Taksim Camii’ne geldi. Cami çıkışı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından camiden ayrıldı.

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