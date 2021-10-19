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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya’ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya’ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı yapılacağını açıkladı.
Politika 19.10.2021, 17:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Togo, Burkina Faso ve Liberya’ya önümüzdeki dönemde aşı bağışı yapılacağını açıkladı.