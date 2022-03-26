Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta çiftçilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yeni Tokat Havalimanı başta olmak üzere yapımı tamamlanın tesislerin gerçekleştirilen toplu açılış töreni sonrası, Hıdırlık Sosyal Tesisleri’nde çiftçiler ile bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren buluşmada çiftçilere hitap eden Erdoğan, çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

(Nİ-GF-DK-Y)