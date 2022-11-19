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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Politika 19.11.2022, 14:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.