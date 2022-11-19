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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Politika 19.11.2022, 14:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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