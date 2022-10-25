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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var. Bunu gür sesle her yerde söylemeliyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Politika 25.10.2022, 19:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.