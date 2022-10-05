Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenleme sayesinde hamdolsun kalmamıştır. Geçmişte bununla ilgili utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun sebebi CHP zihni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenleme sayesinde hamdolsun kalmamıştır. Geçmişte bununla ilgili utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun sebebi CHP zihni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenleme sayesinde hamdolsun kalmamıştır. Geçmişte bununla ilgili utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun sebebi CHP zihniyeti, CHP faşizmidir.”
Politika 05.10.2022, 12:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenleme sayesinde hamdolsun kalmamıştır. Geçmişte bununla ilgili utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun sebebi CHP zihniyeti, CHP faşizmidir.”