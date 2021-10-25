Son Dakika
Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir konuştu: Önce tehdit ettiler, sonra 3 milyon Euro teklif ettiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
Politika 25.10.2021, 12:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.