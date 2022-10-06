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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği temaslarında bir çok Avrupalı liderin Türkiye’nin diplomatik hamlelerinden övgüyle bahsettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği temaslarında bir çok Avrupalı liderin Türkiye’nin diplomatik hamlelerinden övgüyle bahsettiğini belirtti.
Politika 06.10.2022, 21:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği temaslarında bir çok Avrupalı liderin Türkiye’nin diplomatik hamlelerinden övgüyle bahsettiğini belirtti.