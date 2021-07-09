Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır’a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019’da ziyaret etmişti. Erdoğan, 2.5 yıllık aranın ardından bugün Diyarbakır’a gelerek vatandaşlarla ve evlat nöbetindeki ailelerle bir araya gelecek.

Büyük buluşma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka hitap edeceği alan ile çocukları terör örgütü PKK tarafında zorla dağa kaçırılan ailelerin bulunduğu HDP il binası önündeki hazırlıklar tamamlanarak Cumhurbaşkanı’nın gelişi beklenmeye başlandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanlarda polis ekipleri kuş uçurtmuyor.