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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul’da Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul’da Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz.”

Politika 12.08.2022, 16:34 12.08.2022, 16:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul’da Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul’da Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz.”

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