Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük.”