Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesine atıfta bulunarak, “Dünya 5’ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğinin altını çizmeye devam edeceğiz” dedi.