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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda yaptığı hitabında, “Salgın döneminde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda yaptığı hitabında, “Salgın döneminde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık” dedi.
Politika 20.09.2022, 18:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda yaptığı hitabında, “Salgın döneminde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık” dedi.
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