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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."
Politika 15.06.2022, 12:23 15.06.2022, 12:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."