Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. O bir felaket ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı, Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi onlarla bir sohbet ettin mi? Helalleşme gideceksen Diyarbakır’a git, oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle temastasın HADEP’le, HADEP ne iş yapıyor Kandil’le beraber işletiyor. Senin ciğerin yok, bir laf edemezsin. Diyarbakır annelerini Mardin’in muhteşem meydanından selamlıyorum.”