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Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. O bir felaket ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. O bir felaket ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı, Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi onlarla bir sohbet ettin mi? Helalleşme gideceksen Diyarbakır’a git, oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle temastasın HADEP’le, HADEP ne iş yapıyor Kandil’le beraber işletiyor. Senin ciğerin yok, bir laf edemezsin. Diyarbakır annelerini Mardin’in muhteşem meydanından selamlıyorum.”
Politika 17.12.2022, 14:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. O bir felaket ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı, Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi onlarla bir sohbet ettin mi? Helalleşme gideceksen Diyarbakır’a git, oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle temastasın HADEP’le, HADEP ne iş yapıyor Kandil’le beraber işletiyor. Senin ciğerin yok, bir laf edemezsin. Diyarbakır annelerini Mardin’in muhteşem meydanından selamlıyorum.”