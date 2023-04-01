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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”

Politika 01.04.2023, 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”

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