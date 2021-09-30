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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı gündemine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı gündemine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Politika 30.09.2021, 19:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı gündemine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı gündemine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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