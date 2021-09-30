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ABD’de Senato, federal hükümetin kapanmasını önlemek ve hükümetin 3 Aralık’a kadar finanse edilmesini sağlamak için geçici fon yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısı oylama için Temsilciler Meclisine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı gündemine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı gündemine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Politika 30.09.2021, 19:22