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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Politika 27.06.2022, 19:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

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