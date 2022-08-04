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Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi.
Politika 04.08.2022, 13:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi.