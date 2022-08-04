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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi.

Politika 04.08.2022, 13:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi.

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