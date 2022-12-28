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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de EYT toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de EYT toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.
Politika 28.12.2022, 17:04 28.12.2022, 18:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de EYT toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.