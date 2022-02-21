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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.
Politika 21.02.2022, 20:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.