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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Balkanlar’da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Balkanlar’da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır” dedi.
Politika 17.01.2022, 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Balkanlar’da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır” dedi.