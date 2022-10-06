Son Dakika
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Prag’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Prag’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi.
Politika 06.10.2022, 19:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Prag’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi.