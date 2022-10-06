banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Siyasi Topluluğu, Avrupa Birliği’nin alternatifi değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Siyasi Topluluğu, Avrupa Birliği’nin alternatifi değildir" dedi.

Politika 06.10.2022, 21:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Siyasi Topluluğu, Avrupa Birliği’nin alternatifi değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Siyasi Topluluğu, Avrupa Birliği’nin alternatifi değildir" dedi.

Yorumlar (0)