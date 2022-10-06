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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza samimiyetle inanıyorum” dedi.

Politika 06.10.2022, 21:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza samimiyetle inanıyorum” dedi.

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